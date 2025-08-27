Esplosione in un impianto a Dimaro Folgarida: feriti due operai, uno ricoverato con gravi ustioni

Spread the love

Una forte esplosione si è verificata oggi, mercoledì 27 agosto, poco dopo le 8.30 in un impianto lavorativo a Dimaro Folgarida, località turistica in Trentino-Alto Adige. Due operai sono rimasti feriti nello scoppio.

Secondo quanto è stato ricostruito, l’esplosione, avvenuta nella frazione di Monclassico, sarebbe stata provocata da una tanica di benzina. I due operai coinvolti si trovavano sul posto per effettuare la potatura di una siepe nel parco del biolago.

A un tratto, il generatore elettrico del tagliasiepe, posizionato sul cassone del furgone in dotazione, avrebbe preso fuoco. I due lavoratori sarebbero intervenuti tentando di spegnere le fiamme.

Ma la tanica, posizionata nella parte posteriore del mezzo, è esplosa provocando un boato e una fiammata che ha investito in pieno i due uomini.

