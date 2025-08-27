mercoledì, Agosto 27, 2025
Ultimo:
cronaca

Incidente in A21 tra due camion, autostrada chiusa

Il Faro
Spread the love

L’autostrada A21 è chiusa in direzione Nord, verso Brescia, nel tratto compreso tra i caselli di Brescia Sud e Brescia Centro a causa di un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti. I veicoli sono distrutti e in un primo tempo si è temuto per le persone coinvolte.

I primi accertamenti del personale medico hanno per fortuna escluso gravi conseguenze per i conducenti. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia Stradale di Brescia e Montichiari. Il traffico è bloccato verso Brescia e una coda si è formata anche sul cavalcavia che supera l’autostrada. Difficoltà anche sulla viabilità ordinaria su cui si riversano i mezzi che provano ad evitare il blocco.

https://www.giornaledibrescia.it/cronaca/incidente-a21-due-camion-autostrada-chiusa-qldtqvm0

Potrebbe anche interessarti

Vannacci indagato a Roma per istigazione all’odio razziale

Il Faro

Incidente nel Nisseno, tir cade in un viadotto: un morto e tre feriti

Il Faro

Festival della Scienza: aperta la call per l’edizione 2023

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *