Incidente in A21 tra due camion, autostrada chiusa

L’autostrada A21 è chiusa in direzione Nord, verso Brescia, nel tratto compreso tra i caselli di Brescia Sud e Brescia Centro a causa di un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti. I veicoli sono distrutti e in un primo tempo si è temuto per le persone coinvolte.

I primi accertamenti del personale medico hanno per fortuna escluso gravi conseguenze per i conducenti. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia Stradale di Brescia e Montichiari. Il traffico è bloccato verso Brescia e una coda si è formata anche sul cavalcavia che supera l’autostrada. Difficoltà anche sulla viabilità ordinaria su cui si riversano i mezzi che provano ad evitare il blocco.

https://www.giornaledibrescia.it/cronaca/incidente-a21-due-camion-autostrada-chiusa-qldtqvm0