mercoledì, Agosto 27, 2025
Incidente sul lavoro per scoppio, due feriti in codice rosso

(ANSA) – TRENTO, 27 AGO – Una esplosione si è verificata oggi, poco dopo le 8.30, in un impianto lavorativo di Dimaro Folgarida, in Trentino Alto Adige. Almeno due le persone coinvolte nello scoppio, soccorse in codice rosso, secondo il sito del 118. Uno degli uomini coinvolti, per le ustioni riportate, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Cles. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso partito da Trento. (ANSA).

