Incontro con i ragazzi del campo scuola della Croce Rossa Italiana – Comitato di Acireale.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale, appartenenti al Comando Provinciale di Catania e autorizzati dal Comando, hanno incontrato i ragazzi del campo scuola della Croce Rossa Italiana – Comitato di Acireale.

Durante l’incontro sono stati illustrati i compiti istituzionali dei Vigili del Fuoco e il loro ruolo all’interno del sistema di soccorso, a partire dalla gestione della chiamata di emergenza fino all’intervento operativo.

Si è inoltre parlato di:

• Contrasto al rischio acquatico

• Tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale)

• NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico)

• USAR (Urban Search and Rescue)

Al termine, i ragazzi hanno avuto la possibilità di cimentarsi, sotto la supervisione del personale, nell’utilizzo dei moduli antincendio, vivendo così un’esperienza diretta e formativa.

L’iniziativa ha permesso di avvicinare i giovani al mondo del soccorso tecnico urgente, trasmettendo loro conoscenze utili e sensibilizzandoli alla cultura della sicurezza e della prevenzione.