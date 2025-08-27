VIDEO – Piomba con l’auto rubata contro una pompa di benzina: in un video lo schianto e la stazione di rifornimento in fiamme

Spread the love

Il filmato condiviso dalla polizia dell’Australia Occidentale mostra un furgoncino che si schianta contro una pompa di carburante generando un piccolo incendio. L’incidente è avvenuto domenica 24 agosto nei pressi di Kojonup, un’area rurale dell’Australia Occidentale. Secondo la polizia, un uomo di 28 anni è entrato in una fattoria della zona e ha rubato una Nissan Patrol intorno alle 00:15.

Poco dopo avrebbe abbandonato il veicolo in un’altra proprietà per rubarne un secondo, una Toyota Hilux – il veicolo con cui poi si è schiantato contro la stazione di servizio. Secondo il racconto della polizie, dopo l’incidente l’uomo è poi entrato con la forza nella stazione di servizio, dove ha rubato diversi oggetti. (Storyful)