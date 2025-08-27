mercoledì, Agosto 27, 2025
cronacaInternazionale

VIDEO – Piomba con l’auto rubata contro una pompa di benzina: in un video lo schianto e la stazione di rifornimento in fiamme

Il filmato condiviso dalla polizia dell’Australia Occidentale mostra un furgoncino che si schianta contro una pompa di carburante generando un piccolo incendio. L’incidente è avvenuto domenica 24 agosto nei pressi di Kojonup, un’area rurale dell’Australia Occidentale. Secondo la polizia, un uomo di 28 anni è entrato in una fattoria della zona e ha rubato una Nissan Patrol intorno alle 00:15.

Poco dopo avrebbe abbandonato il veicolo in un’altra proprietà per rubarne un secondo, una Toyota Hilux – il veicolo con cui poi si è schiantato contro la stazione di servizio. Secondo il racconto della polizie, dopo l’incidente l’uomo è poi entrato con la forza nella stazione di servizio, dove ha rubato diversi oggetti. (Storyful)

