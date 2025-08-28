VIDEO – Interventi per Maltempo in Lombardia

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO LOMBARDIA

Una forte perturbazione ha interessato, a partire dalle prime ore del pomeriggio, diverse zone del territorio lombardo, causando numerose criticità.

Attualmente la concentrazione maggiore di interventi si sta registrando nella provincia di Pavia, dove al momento risultano oltre 100 richieste di soccorso ai Vigili del Fuoco. Altre segnalazioni provengono dalle province di Varese e Monza-Brianza.

Le principali richieste riguardano allagamenti, alberi pericolanti o abbattuti e danni da vento.

I Vigili del Fuoco stanno operando con diverse squadre sul territorio, impegnate a rispondere con prontezza alle numerose chiamate.

La Sala Operativa della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco è attiva in stretto collegamento con la Protezione Civile regionale, al fine di coordinare le risorse e ottimizzare i rinforzi ai comandi maggiormente colpiti.

Seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione della situazione meteo.

Prosegue incessante il lavoro dei Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito la Lombardia nelle ultime ore. Attualmente la situazione è in miglioramento, con una graduale riduzione delle richieste di intervento.

La provincia più colpita resta quella di Pavia, dove si è intervenuti per allagamenti, alberi caduti e dissesti statici. Segue la provincia di Brescia, principalmente per alberi pericolanti e tetti danneggiati, e le province di Milano, Varese e Monza-Brianza con interventi per piante pericolanti e allagamenti. Interventi sono stati effettuati anche nelle province di Cremona e Lodi.