giovedì, Agosto 28, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Due vasti incendi di sterpaglie a Roma: Vigili del Fuoco al lavoro

Il Faro
Spread the love

Il personale dei Vigili del Fuoco di Roma è attualmente impegnato su due grossi incendi di sterpaglie che si sono sviluppati uno nella zona Muratella, l’altro a Saxa Rubra.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Il primo rogo è avvenuto in prossimità di via Vicchio, nel quadrante sud della Capitale, dove i pompieri stanno operando affinché il fuoco, alimentato dal vento, non lambisca le abitazioni e le attività commerciali. Sul posto ci sono quattro squadre dei Vigili del Fuoco con tre autobotti, il carro autoprotettori.

Presenti anche il funzionario di guardia, il capo turno provinciale e moduli della Protezione Civile. Le operazioni di spegnimento sono state intensificate da lanci d’acqua effettuati dall’elicottero.

Saxa Rubra (quadrante Nord di Roma) l’incendio di sterpaglie e colture si è sviluppato in prossimità di via Enzo Tortora. Qui sono impegnate due squadre dei Vigili del Fuoco con due autobotti. Presente anche direttore delle Operazioni di Spegnimento (Dos) e il funzionario di guardia.

Potrebbe anche interessarti

Incendio in un appartamento al secondo piano in Via Vittorio Emanuele

Il Faro

Un estratto dal messaggio del Capo del Corpo Nazionale

Il Faro

Video – Incendio di vegetazione nel messinese

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *