Esplode pneumatico al decollo, Boeing con 181 passeggeri costretto ad atterraggio d’emergenza

Un Boeing 737 della compagnia Norwegian, con 181 passeggeri a bordo, è stato costretto a un atterraggio di emergenza poco dopo il decollo dall’aeroporto Arlanda di Stoccolma. L’aereo era diretto a Parigi, ma un’esplosione avvenuta al momento del decollo ha reso necessario il rientro immediato.Ann.

Secondo le prime ricostruzioni, uno degli pneumatici si sarebbe danneggiato durante la fase iniziale del volo. I passeggeri del volo D82046 hanno raccontato di aver udito un forte boato, seguito da vibrazioni che hanno fatto temere il peggio. Intanto sulla pista sono stati rinvenuti detriti riconducibili al guasto tecnico.

Il comandante ha deciso di sorvolare più volte l’area dello scalo a bassa quota per consentire agli addetti alla sicurezza di verificare visivamente la condizione del velivolo. Una volta confermato il danno, il Boeing è rientrato ad Arlanda dove ha toccato terra in sicurezza. Sul posto sono immediatamente intervenuti polizia e soccorritori, preparati a un possibile atterraggio d’emergenza più complesso.

