Maxi incendio: evacuate cento persone, Vigili del fuoco lottano contro le fiamme e salvano le case

Le fiamme alimentate dal venticello in poco tempo si sono avvicinate minacciosamente a decine di abitazioni. E’ stato il panico. In molti si sono resi conto della gravità della situazione. Sono state ore di paura quelle vissute, ieri pomeriggio, nella località balneare di Marina di Palma, a Palma di Montechiaro, per un maxi incendio che ha ridotto in cenere una vasta area di vegetazione.

A fermare l’avanzata delle fiamme, pur con mille difficoltà per la mancanza dall’alto del supporto di mezzi aerei, sono stati i Vigili del fuoco del distaccamento di Licata e i loro colleghi del Comando provinciale di Agrigento. Prima hanno temporaneamente evacuato circa cento persone portandoli in zone di sicurezza, poi si sono addentrati tra le case di via Taormina e le fiamme, riuscendo dopo ore di opera di spegnimento a salvare tutte le residenze. I danni sono limitari grazie all’intervento tempestivo delle squadre di soccorso.

Dalle 16 e fino a tarda sera nella zona hanno lavorato cinque squadre dei Vigili del fuoco con 12 mezzi, 3 Volanti della polizia del Commissariato di Palma e della Questura di Agrigento. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del Tas (Topografia Applicata al Soccorso) del Comando provinciale per valutare se fare intervenire i canadair, ma non c’erano mezzi aerei disponibili a causa di roghi in diverse zone della Sicilia.

A supporto dei Vigili del fuoco anche i Falchi, presenti con un modulo antincendio e un’autobotte, in collaborazione con il gruppo comunale di Palma di Montechiaro, che hanno spento le fiamme sviluppatesi nei pressi di Torre San Carlo. Una nota di merito per i Vigili del fuoco in servizio alla la sala operativa che hanno gestito l’emergenza in maniera impeccabile.

