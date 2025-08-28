Si arrampica sul portale settecentesco di una chiesa,13enne salvato da vigili del fuoco ad Aosta

Spread the love

Un ragazzo di circa 13 anni arrampicato su un prezioso cornicione in marmo del portale settecentesco della chiesa di Saint-Etienne, nel centro storico di Aosta: ieri notte, ci sono voluti i vigili del fuoco, chiamati dalla polizia, per far scendere il ragazzo che, alla presenza dei suoi amici, aveva compiuto la bravata, forse per recuperare una bottiglia di plastica lanciata per gioco.

Il minorenne, a cui non sono stati contestati reati, è stato affidato al padre. Negli ultimi tempi, nella zona sono stati segnalati diversi atti di vandalismo, anche ai danni della stesa chiesa.

