Si “fidano” troppo della scogliera di Capo Vaticano, ma rimangono intrappolati: due turisti stranieri recuperati dai vigili del fuoco

Una gita che poteva finire in tragedia. Due turisti stranieri hanno vissuto un’avventura da incubo sulla scogliera di Capo Vaticano, nel tentativo di raggiungere il belvedere attraverso un sentiero impervio e pericoloso.

Arrivati a un certo punto, i due si sono trovati in trappola: non riuscivano più a salire né a tornare indietro. Compresa la gravità della situazione, hanno allertato il 112, chiedendo aiuto ai Vigili del Fuoco.

L’intervento dei pompieri

La chiamata è stata gestita dal Comando dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, che ha inviato sul posto la squadra operativa del Distaccamento di Ricadi. I soccorritori, raggiunti i due turisti, li hanno prima tranquillizzati e poi hanno richiesto l’intervento di un elicottero per il recupero. Dalla base di Lamezia Terme, è decollato il velivolo Drago VF 62, con a bordo un equipaggio di elisoccorritori.