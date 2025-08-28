Torre Annunziata, incendio in un garage di via Terragneta: paura tra i residenti 

Spread the love

Paura nel pomeriggio a Torre Annunziata, dove un incendio è divampato all’interno di un garage abbandonato situato in via Saline, una traversa di Terragneta.

Le fiamme, visibili anche a distanza, hanno subito attirato l’attenzione dei residenti che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti in pochi minuti gli agenti della polizia locale, che hanno allertato i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche i carabinieri.

Fortunatamente, i caschi rossi sono riusciti a domare le fiamme in tempo evitando ulteriori danni. Nei garage accanto, infatti, sono parcheggiati scooter e auto e il rischio che le fiamme interessassero anche le strutture adiacenti era molto alto. Fortunatamente, nulla di tutto ciò.

Le cause del rogo sono ancora da accertare: non si esclude alcuna ipotesi. La zona è stata transennata per consentire l’intervento dei pompieri e garantire la sicurezza di passanti e curiosi. Numerose le persone accorse in strada per capire cosa stesse accadendo. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

C’è poi la questione delle telecamere in città. Una è presente proprio nell’area dove è avvenuto l’incendio ma, purtroppo, non funziona. Una problematica che sarà oggetto di discussione nei prossimi consigli comunali.

