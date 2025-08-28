Val di Sole, esploso un generatore al parco del biolago di Monclassico: due operai ustionati

Spread the love

Due operai del Comune di Dimaro Folgarida, in Val di Sole (Trentino), sono rimasti coinvolti in un’esplosione questa mattina, mercoledì 27 agosto, intorno alle 8.30. In base alle prime ricostruzioni i due uomini, entrambi 40 anni di età, si trovavano al parco del biolago di Monclassico impegnati a tagliare delle siepi quando avrebbe preso fuoco il generatore di corrente a bordo del cassone del loro furgoncino.

I due operai sono riusciti in un primo momento a raggiungere l’estintore e spegnere le fiamme, ma questo non sarebbe bastato ad evitare una successiva esplosione, causata probabilmente dalla reazione di una tanica di benzina posizionata nelle vicinanze del generatore che sprigionava ancora molto calore. Lo scoppio è stato molto violento e i due operai sono stati colpiti in diverse parti del corpo, riportando quindi diverse ustioni.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi sanitari, giunti sul posto anche con l’elicottero per soccorrere le due persone ferite. Secondo le prime informazioni, uno dei due operai è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Cles, mentre sarebbero più gravi le condizioni del secondo lavoratore, elitrasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita.

