VIDEO – Aggiornamento ricerca persona scomparsa nell’alto lago di Como

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

In relazione alla ricerca della persona scomparsa nell’alto lago di Como, si è concluso pochi minuti fa (26/8) il debriefing operativo dei VVF con la Guardia Costiera di Menaggio per illustrare le operazioni svolte e da svolgere nelle prossime ore nel quadrante delle operazioni di ricerca.

Presso il distaccamento dei vigili del fuoco di Dongo allo stato è assicurata la presenza dei VVF con il mezzo UCL per ogni evenienza.

Presenti i famigliari del disperso ai quali è stata spiegata l’operazione di ricerca in corso.

Nel breve video il ROV dei vigili del fuoco in fase di preparazione con le barche di appoggio di Dongo e Bellano.

Finché l’onda del lago lo consentirà il robot sarà in immersione anche in serata con la guida dei sommozzatori VVF di Cagliari giunti sul posto