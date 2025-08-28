VIDEO – Brucia il porto di Amburgo, pompieri al lavoro da giorni

Spread the love



I vigili del fuoco continuano a essere in servizio a Veddel, nel porto di Amburgo, dove lunedì in un magazzino è divampato un incendio che si è poi esteso. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio è stato causato da un’auto in fiamme all’interno di un magazzino. Diversi contenitori di gas pressurizzato conservati nel magazzino sono esplosi, alcuni dei quali sono stati proiettati a diverse centinaia di metri di distanza, provocando ulteriori incendi nell’area circostante. I pompieri da lunedì sono ripetutamente richiamati sul luogo dell’incendio per spegnere nuovi focolai

L’incendio principale è ora considerato domato, ma ci sono ancora alcuni focolai isolati da tenere sotto controllo. Dei 320 operatori d’emergenza dispiegati a Veddel ne sono rimasti circa 80. Oggi pomeriggio si sono verificate ulteriori detonazioni. Durante la notte due container avevano già preso fuoco, provocando delle esplosioni. Secondo i vigili del fuoco, le operazioni di spegnimento richiederanno ancora del tempo. La zona dell’incendio rimane isolata.

Il bilancio finora è di 6 persone ferite . Una di loro è in condizioni critiche, una seconda è gravemente ferita. Inoltre, tre vigili del fuoco hanno subito traumi da esplosione e un automobilista è rimasto ferito dai detriti volanti sull’autostrada A1. Venticinque persone sono state salvate dalla situazione di pericolo, alcune con l’ausilio di imbarcazioni.

