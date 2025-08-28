VIDEO – Ucraina – Almeno 14 persone, tra cui tre bambini, sono state uccise durante un bombardamento aereo sulla capitale ucraina durante la notte.

Spread the love

Le forze russe hanno colpito l’edificio del British Council a Kiev in un attacco “massiccio” alla capitale ucraina, in cui sono morte almeno 14 persone, hanno affermato le autorità locali.

Il British Council ha dichiarato che i suoi uffici sono stati “gravemente danneggiati” nell’attacco missilistico e con droni avvenuto durante la notte, in cui sono morti tre bambini.

Si tratta del primo attacco importante di Mosca contro Kiev da quando Vladimir Putin ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Alaska , sebbene il leader russo abbia da allora bloccato qualsiasi tentativo di avviare colloqui di pace.