VIDEO – Un residente e sei agenti feriti nell’incendio che ha distrutto gli appartamenti di Eagle Mountain

Spread the love

Sette persone, tra cui diversi agenti, sono rimaste ferite martedì mattina in un incendio scoppiato in un complesso residenziale di Eagle Mountain.

Martedì mattina, poco dopo l’1:00, le squadre dei Vigili del Fuoco di Eagle Mountain sono state inviate a intervenire per un incendio in un appartamento. Le prime squadre giunte sul posto hanno trovato un incendio di vaste proporzioni in un condominio di 12 unità, con le evacuazioni avviate dagli agenti dello sceriffo della contea di Utah.

È stato segnalato che una persona è rimasta intrappolata al terzo piano. Una scala a pioli è stata rapidamente lanciata verso la finestra, dove l’individuo è stato visto per l’ultima volta chiedere aiuto. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Saratoga Springs e della Unified Fire Authority sono entrate, mentre l’incendio di vaste proporzioni continuava a divampare in alto, e hanno trovato la vittima priva di sensi in un armadio della camera da letto.



A causa delle dimensioni e della natura dell’incendio, sono state inviate diverse unità di supporto. Si ringraziano i Vigili del Fuoco di Saratoga Springs, i Vigili del Fuoco di Lehi, i Vigili del Fuoco di American Fork, i Vigili del Fuoco di Bluffdale e i Vigili del Fuoco di Draper per il reciproco aiuto. Tutti gli altri occupanti sono stati evacuati in sicurezza e hanno ricevuto assistenza dai rappresentanti della Croce Rossa e dai dipendenti della città di Eagle Mountain..