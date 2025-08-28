VIDEO – Un vasto incendio è scoppiato nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 agosto all’incrocio tra Avenue des Volontaires e Chaussée de Wavre

Spread the love

Le prime chiamate sono state effettuate poco dopo le 23:00. – Al loro arrivo, i vigili del fuoco di Bruxelles hanno scoperto un capannone in fiamme che ospitava i locali del catering Choux de Bruxelles.

L’incendio si è rapidamente propagato all’intero tetto, rendendo gli interventi particolarmente complessi. È stato allestito un ampio perimetro di sicurezza per consentire l’intervento dei numerosi mezzi di soccorso.



All’inizio della notte, i vigili del fuoco hanno lanciato l’allarme per il rischio di crollo dell’edificio. Nonostante l’entità dell’incendio e i danni colossali, non sono state segnalate vittime.



Ai residenti che hanno sentito odore di fumo è stato chiesto di tenere porte e finestre chiuse.