Assistenza a tre persone a bordo di un’imbarcazione che non erano più in grado di governare il natante.

VIGILI DEL FUOCO DI ANCONA

I Sommozzatori e il Nucleo Nautico dei Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 20 nelle acque antistanti le Torrette di Ancona per prestare assistenza a tre persone a bordo di un’imbarcazione che, a causa delle condizioni meteomarine, non erano più in grado di governare il natante.

Il personale VVF è salito a bordo, prendendo il controllo dell’imbarcazione e conducendola in sicurezza all’ormeggio presso il porto turistico di Ancona.

Si è concluso nella notte l’intervento congiunto del Nucleo Nautico e del Nucleo Sommozzatori del Comando di Ancona, in supporto alla Capitaneria di porto, per il soccorso di un’imbarcazione in difficoltà con a bordo cinque persone di equipaggio.

Per completezza d’informazione si segnala che due persone sono rimaste coinvolte: una di loro, una volta recuperata e riportata a terra, è stata dichiarata deceduta dal personale medico del 118.