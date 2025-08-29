Auto contro albero: cinque persone incastrate nelle lamiere, estratte dai vigili del fuoco

Spread the love

FASANO – È di cinque feriti portati in ospedale in codice rosso e un’auto distrutta il bilancio di un incidente che si è verificato attorno alle 14 di oggi, venerdì 29 agosto sulla ex statale 16 in località Pezze di Greco all’altezza di Pozzo Faceto, alle porte di Fasano.

Una Fiat Punto è finita contro il tronco di un grosso albero posto sul ciglio della carreggiata. Gli occupanti sono stati estratti dai vigili del fuoco giunti dal comando di Bari che hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori idraulici per tirarli fuori dalle lamiere contorte.

Sul posto c’erano cinque ambulanze che, come già detto, hanno portato i feriti in ospedale a sirene spiegate, in codice rosso. La strada è stata chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni di soccorso.

