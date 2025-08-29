Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

FERMO – PIANTA PERICOLANTE – I Vigili del fuoco sono intervenuti in località Casa Bianca poco prima delle ore 11 per la presenza di una pianta pericolante.

La squadra di Fermo, con il supporto dell’autoscala, ha provveduto all’abbattimento completo della stessa, mettendo in sicurezza l’intera area.

Per consentire le operazioni, la strada è stata chiusa al traffico per tutta la durata dell’intervento.

Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine.

Dal Comando di Fermo.

SANT’ANGELO IN VADO (PU) – ALBERO PERICOLANTE – Questa mattina, poco prima delle ore 11, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Vincenzo Lanciarini a causa di un pino secolare reso pericolante dopo essere stato colpito da un fulmine.

La squadra di Macerata Feltria, con il supporto dell’autoscala, ha provveduto alla messa in sicurezza dell’albero.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine.

Dal Comando di Pesaro Urbino