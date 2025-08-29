venerdì, Agosto 29, 2025
La strada frana e si apre una voragine vicino alle case: evacuati i residenti (e due persone disabili). Fuga di gas dalle tubature

MONTEVIALE (VICENZA) – Strada franata in via Callecurta, a Monteviale. È successo nella serata di ieri, giovedì 28 agosto: la voragine si è aperta davanti a un casa in cui erano presenti due persone con disabilità. La frana ha danneggiato le tubature del gas causando una copiosa perdita per cui è stato necessario l’intervento del distributore in zona. L’allarme è stato lanciato subito, vista la gravità della situazione, ai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto insieme al personale sanitario.

Le due persone sono state evacuate insieme ai residenti delle case limitrofe. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Montecchio Maggiore e il sindaco di Monteviale. 

