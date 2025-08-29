Milano – incendio in una palazzina: le fiamme avvolgono il condominio. Residenti in fuga

Spread the love

Alle 3:45 di oggi, venerdì 29 agosto, un incendio è scoppiato all’ultimo piano di una palazzina. I vigili del fuoco sono intervenuti subito con tre mezzi per spegnere le fiamme. I residenti del palazzo sono stati fatti evacuare subito per sicurezza. Sui social network, come Facebook, sono apparse le prime immagini e video dell’incendio.

Si pensa che il fuoco sia partito dal sottotetto e che poi si sia allargato. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza l’edificio. Insieme alla polizia, faranno dei sopralluoghi per capire come è nato l’incendio.

Nel cuore della notte tra giovedì 28 e venerdì 29 agosto, un violento incendio ha squarciato la quiete del quartiere Barona a Milano. L’allarme è scattato intorno alle 3:45, quando le fiamme hanno iniziato a divampare all’ultimo piano di una palazzina in via Ovada. I vigili del fuoco sono intervenuti con tempestività, schierando tre mezzi per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni sono andate avanti per tutta la mattina, con la priorità di spegnere l’incendio e garantire l’incolumità dei residenti. Fortunatamente, al momento non sono stati segnalati feriti o persone intossicate. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per determinare le cause esatte del disastro, mentre sui social media le immagini dell’incendio hanno rapidamente fatto il giro del web, suscitando grande preoccupazione nella comunità locale.

L’arrivo dei vigili del fuoco è stato decisivo. Con tre automezzi, gli specialisti hanno affrontato il rogo che, secondo le prime ipotesi, si sarebbe generato nel sottotetto per poi propagarsi rapidamente. La struttura dell’edificio ha reso l’intervento particolarmente complesso, ma l’abilità e la prontezza dei pompieri sono state cruciali per evitare una catastrofe. Dopo aver spento le fiamme, i vigili del fuoco hanno avviato le procedure per la messa in sicurezza dell’edificio, una fase che include la verifica della stabilità delle strutture e l’eliminazione di ogni possibile focolaio. In parallelo, le forze dell’ordine hanno iniziato i sopralluoghi per raccogliere elementi utili a risalire alle cause dell’incendio. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un possibile corto circuito, un guasto a un impianto elettrico o, sebbene meno probabile, un atto doloso.