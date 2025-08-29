“Occhi” dallo Spazio: Così una flotta di satelliti bavaresi rivoluzionerà la lotta agli incendi

Spread the love

Una startup di Monaco di Baviera, OroraTech, sta lanciando una costellazione di cento satelliti per monitorare gli incendi boschivi ogni trenta minuti in tutto il mondo con una precisione inedita. La Grecia sarà il primo paese a implementare questa tecnologia, che si prepara a cambiare per sempre il modo in cui combattiamo il fuoco.

Nulla dell’anonimo edificio commerciale in un’area industriale di Monaco di Baviera farebbe immaginare che tra quelle quattro mura stia maturando una rivoluzione tecnologica silenziosa, destinata a plasmare il futuro della lotta agli incendi boschivi globali. L’azienda OroraTech sta infatti dando vita a una costellazione di satelliti all’avanguardia, veri e propri “occhi” spaziali, ciascuno delle dimensioni di una valigia, equipaggiati con sofisticate termocamere ad alta risoluzione.

Undici di questi avveniristici dispositivi sono già in orbita, con l’ambizioso obiettivo di raggiungere un totale di cento unità nei prossimi anni. La loro missione principale è chiara e vitale: individuare con prontezza gli incendi boschivi in ogni angolo del pianeta.

Sebbene esistano già sistemi satellitari per il monitoraggio degli incendi, come i satelliti Sentinel del programma Copernicus dell’Ue e dell’Esa, la limitazione principale risiede nella loro copertura temporale: le missioni attuali non sempre garantiscano una presenza costante al momento opportuno, creando delle lacune che OroraTech si propone di colmare. L’intento è fornire una sorveglianza ininterrotta, con ogni punto della Terra sorvolato e monitorato ogni trenta minuti, integrando tuttavia i dati preziosi anche dai satelliti Copernicus.

