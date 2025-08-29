venerdì, Agosto 29, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Paura a Capurso, fiamme e fumo dalla cantinola del palazzo: a fuoco bici elettriche. Vigili del Fuoco sul posto

Il Faro
Spread the love

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella serata di ieri a Capurso intorno alle 21.30 per fumo e fiamme provenienti da una cantinola in un condominio di quattro piani.

Immediato l’intervento di una squadra sul posto dove erano presenti alcune biciclette elettriche in manutenzione con diverse batterie in carica. Pronta e a disposizione anche l’autoscala per un’eventuale evacuazione degli appartamenti soprastanti.n.

L’incendio nel locale è stato presto controllato e non è stato necessario nessuno sgombro. Alle ore 23 si sono chiuse le operazioni di soccorso.

QUINTO POTERE

Potrebbe anche interessarti

Incendio di 40 rotoballe.

Il Faro

Giuramento 86° corso allievi Vigili del Fuoco e presentazione calendario 2020

Il Faro

Video – Alberi pericolanti, tettoie, infissi e cartelloni pubblicitari divelti dal forte vento oltre a numerosi incendi

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *