Un fulmine colpisce il tetto durante il temporale: palazzina in fiamme a Riva del Garda – Danneggiate tubature del gas

RIVA DEL GARDA. Palazzina in fiamme nella notte, a Riva del Garda, a causa di un fulmine che ha colpito il tetto dell’edificio: nove famiglie hanno dovuto lasciare le loro abitazioni.

È successo ieri notte, intorno alle 23.50: durante il temporale, un fulmine ha colpito il colmo del tetto della palazzina in via Pola, provocando un incendio nel sottotetto e nel vano scale dell’edificio.

Quando è scattato l’allarme, sul posto si sono precipitate numerose squadre dei vigili del fuoco di Riva e Arco: circa 30 i pompieri impegnati contro le fiamme, con tre autopompe, una piattaforma, l’autoscala e mezzi di supporto.

Le nove famiglie che occupano la palazzina sono state immediatamente evacuate. La prima squadra di vigili del fuoco è riuscita ad avere ragione delle fiamme mentre le altre squadre a supporto hanno provveduto ad intercettare una fuga di gas scaturita sempre dal fulmine che ha danneggiato le tubazioni.

