VIDEO – 20 morti nelle inondazioni nella provincia pakistana del Punjab

slamabad, 29 agosto (QNA) – Almeno 20 persone sono morte nelle ultime 24 ore a causa delle gravi inondazioni nella provincia pakistana del Punjab causate dalle forti piogge monsoniche.

Il direttore regionale della Disaster Management Authority, Irfan Ali, ha dichiarato venerdì in un comunicato stampa che il maggior numero di decessi è stato registrato nella città di Gujranwala.

Ha aggiunto che le famiglie delle vittime riceveranno un aiuto finanziario di un milione di rupie pakistane ciascuna.

Secondo quanto riportato da fonti locali, questa settimana più di un milione di persone sono state evacuate dalle proprie case nella provincia del Punjab, dopo che le inondazioni sono peggiorate a causa delle forti piogge e dell’eccesso di acqua rilasciata dalle dighe indiane, che si è riversata oltre confine nei fiumi Ravi, Chenab e Sutlej condivisi dai due Paesi. (QNA)

