VIDEO – Drammatico salvataggio di un pilota dopo un atterraggio di emergenza al largo della costa della Carolina del Nord

OAK ISLAND, NC (WECT) – S

chianto di un piccolo aereo nell’oceano nei pressi del molo di Oak Island, avvenuto il 2 agosto.

Secondo la città, questo filmato, ripreso dall’Oak Island Drone Unit , mostra l’avvicinamento, l’atterraggio e il salvataggio del pilota Mark Finkelstein.

L’incidente è avvenuto alle 19:33, quando l’aereo di Finkelstein ha iniziato ad avere problemi al motore.

Finkelstein non è riuscito a rientrare al Cape Fear Regional Jetport, così ha deciso di effettuare un atterraggio di emergenza in acqua dopo aver constatato che la spiaggia era troppo affollata.

