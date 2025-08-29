VIDEO – Drammatico salvataggio di un pilota dopo un atterraggio di emergenza al largo della costa della Carolina del Nord

Spread the love

OAK ISLAND, NC

chianto di un piccolo aereo nell’oceano nei pressi del molo di Oak Island, avvenuto il 2 agosto.

Secondo la città, questo filmato, ripreso dall’Oak Island Drone Unit , mostra l’avvicinamento, l’atterraggio e il salvataggio del pilota Mark Finkelstein.

L’incidente è avvenuto alle 19:33, quando l’aereo di Finkelstein ha iniziato ad avere problemi al motore.

Finkelstein non è riuscito a rientrare al Cape Fear Regional Jetport, così ha deciso di effettuare un atterraggio di emergenza in acqua dopo aver constatato che la spiaggia era troppo affollata.