Interventi di Vigili del Fuoco di Como

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ore 01:40 circa – Intervento di soccorso per due cavalli all’interno di una galleria nel comune di Crema, SS340.

Le squadre del distaccamento di Dongo sono prontamente intervenute, riuscendo a bloccare la fuga degli animali e a metterli in sicurezza. Contestualmente è stata garantita la sicurezza della viabilità. Sul posto presenti anche i Carabinieri.

Intervento di soccorso a Pianello del Lario – Persona caduta da un muretto nell’alveo del fiume sottostante

Pianello del Lario (CO), 30 agosto 2025 – ore 21:09

Questa sera, intorno alle ore 21:09, le squadre di soccorso sono intervenute a Pianello del Lario, in via del Maron, nei pressi del Museo delle Barche, per prestare assistenza a una persona caduta da un muretto da un’altezza di circa 4 metri.

La persona è precipitata nell’alveo del fiume sottostante, rendendo necessario un intervento complesso di recupero. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Dongo, in supporto al personale sanitario del 118.

Le operazioni di soccorso si sono concentrate sul recupero in sicurezza dell’infortunato, che è stato poi affidato alle cure dei sanitari. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti.