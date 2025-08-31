Brucia un garage con auto d’epoca a Casale Litta. Danni e densa colonna di fumo

Spread the love

Un incendio ha distrutto questa mattina, domenica, un garage a Casale Litta producendo un’alta e densa colonna di fumo visibile anche dai paesi intorno.

L’intervento dei Vigili del fuoco è avvenuto alle 12,25 in via Salvador Allende per l’incendio di un box adibito a deposito attrezzi e veicoli d’epoca. In posto un’autopompa, un fuoristrada con modulo antincendio e un’autobotte

