domenica, Agosto 31, 2025
Vigili del fuoco

Brucia un garage con auto d’epoca a Casale Litta. Danni e densa colonna di fumo

Un incendio ha distrutto questa mattina, domenica, un garage a Casale Litta producendo un’alta e densa colonna di fumo visibile anche dai paesi intorno.

L’intervento dei Vigili del fuoco è avvenuto alle 12,25 in via Salvador Allende per l’incendio di un box adibito a deposito attrezzi e veicoli d’epoca. In posto un’autopompa, un fuoristrada con modulo antincendio e un’autobotte

