Fiamme e un’esplosione di gpl. Crolla il tetto di un capanno

Nella mattinata di ieri, verso le 8,30 a seguito di un incendio sviluppatosi in un capanno agricolo adibito per lo più ad attrezzaia in località Tavolicci – le Aie di Sarsina, è avvenuta una esplosione di una bombola con gpl che ha determinato il crollo del tetto soprastante.

Sono intervenuti sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Bagno di Romagna con due automezzi che hanno normalizzato la situazione verso le 11 dopo un intervento durato poco più di due ore. Nell’immediatezza gli stessi hanno escluso la presenza di persone sotto le macerie e hanno domato i focolai presenti mettendo in sicurezza la situazione che ha interessato un’area di oltre 15 metri quadrati. Sono rimaste in piedi i muri perimetrali del capanno poco distante dall’abitazione dei proprietari.

Danni contenuti e nessun coinvolgimento di persone. Sui motivi di come si sia sviluppato improvvisamente l’incendio si stanno facendo verifiche e valutazioni che, come s’è detto, nonostante l’esplosione di una bombola non ha provocato danni particolari o rilevanti. Si sottolinea l’intervento tempestivo e risolutore dei Vigili del fuoco che in poco tempo hanno messo tutto in sicurezza. Nel frattempo prosegue l’iter tecnico-amministrativo per la realizzazione della nuova sede dei Vigili del Fuoco a San Piero in Bagno, che nascerà dalla ristrutturazione della ex casa cantoniera di via Battistini, nella zona nord del paese d’Alto Savio.

Una nuova struttura che risponde a una necessità logistica per migliorare i servizi di soccorso e sicurezza nel territorio di Bagno di Romagna e dintorni, unendo in un unico polo le attività dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

IL RESTO DEL CARLINO