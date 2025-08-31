Interventi territoriali del Vigili del Fuoco delle Marche

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

FANO (PU) – SOCCORSO PARACADUTISTA IMPIGLIATO – Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 18, i Vigili del fuoco sono intervenuti presso il campo d’aviazione di Fano per il soccorso a un paracadutista rimasto impigliato nei cavi dell’alta tensione.

L’uomo è riuscito a sganciarsi autonomamente mentre la squadra VVF lo stava raggiungendo. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 per le verifiche sanitarie del caso. Contattato inoltre l’ente gestore della rete elettrica per provvedere al distacco della tensione e garantire la sicurezza delle operazioni del recupero del paracadute.

Dal Comando di Pesaro Urbino

CALDAROLA (MC) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11:45 circa in contrada San Lorenzo per un incidente stradale tra due autovetture che si sono scontrate frontalmente

Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone, una delle quali è stata estratta dalla squadra VVF di Tolentino e affidata alle cure del personale sanitario.

Sul posto sono intervenuta anche l’eliambulanza e i Carabinieri per I rilievi.

ANCONA – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 8.30 circa in via Zingari per un incidente stradale con una macchina ribaltata. La squadra VVF sul posto ha collaborato con il personale sanitario del 118 per soccorrere le quattro persone all’interno dell’auto e a messo in sicurezza il veicolo alimentato a metano.

Dal Comando di Ancona

FERMO – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18.30 circa in contrada Moje per un incidente stradale con un’auto ribaltata. La squadra ha provveduto a estrarre la persona rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo, operando in collaborazione con il personale sanitario del 118, e a mettere in sicurezza il veicolo. Il ferito, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi.

Dal Comando di Fermo

PESARO (PU) – SALVATAGGIO GATTO

Alle ore 14:35 di ieri la squadra dei Vigili del fuoco di Pesaro è intervenuta in zona Vallugola per il recupero di un gatto rimasto intrappolato all’interno di un vecchio bunker adibito a deposito materiali.

L’animale è stato recuperato e riconsegnato ai proprietari, in vacanza a Pesaro.

Sul posto anche la Polizia Locale per consentire l’accesso al bunker.

Dal Comando di Pesaro