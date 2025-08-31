VIDEO – 2 morti nell’esplosione di una fabbrica di petardi nel nord dell’India

Spread the love

NUOVA DELHI, 31 agosto (Xinhua) — Almeno due persone sono morte e tre sono rimaste ferite nell’esplosione di una fabbrica di petardi avvenuta domenica nello stato settentrionale dell’Uttar Pradesh, in India, ha confermato un poliziotto locale.

L’esplosione è avvenuta a Lucknow, capitale dell’Uttar Pradesh. La fabbrica era gestita da un’abitazione, ha aggiunto la polizia.

A seguito dell’esplosione, una parte del tetto della fabbrica è crollata. In totale, 5 persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Durante le operazioni di soccorso, sono stati recuperati due cadaveri.

Tre feriti sono stati tratti in salvo e ricoverati in un ospedale locale, dove le loro condizioni sono stabili.

Diverse case vicine sono state danneggiate dall’esplosione.