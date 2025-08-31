VIDEO – L’incendio distrugge il mercato di Ambercoat a Jinja: proprietà perse per milioni di dollari

Spread the love

Immobili per un valore di milioni di scellini sono stati ridotti in cenere a seguito di un devastante incendio che ha devastato il mercato di Ambercoat a Jinja, nelle prime ore di venerdì mattina, lasciando decine di venditori bloccati e sconvolti.

Secondo testimoni oculari, si ritiene che l’incendio sia divampato in uno dei chioschi prima di propagarsi rapidamente ad altre aree del mercato. Nonostante la rapida propagazione, la popolazione locale, insieme ai vigili del fuoco e al reparto di soccorso della polizia, è riuscita a contenere le fiamme prima che potesse causare ulteriori danni. La causa dell’incendio rimane sconosciuta, sebbene siano in corso le indagini.

Il mercato di Ambercoat è ampiamente noto per i suoi prodotti a prezzi accessibili, tra cui banane, verdure fresche e altri beni di prima necessità, il che lo rende un importante centro commerciale che attrae acquirenti e venditori da tutto il paese. Le autorità devono ancora fornire una stima ufficiale dei danni né annunciare eventuali misure di soccorso per i commercianti colpiti.

https://www.youtube.com/@ubctvuganda