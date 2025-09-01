Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ore 9:30 circa – Como, via del Dos

Questa mattina, intorno alle ore 9:30, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Como sono intervenute in via del Dos per una dispersione di idrocarburi da un’autocisterna adibita al trasporto di liquidi infiammabili. L’incidente è avvenuto durante le operazioni di scarico di benzina presso un distributore di carburante.

Le squadre operative sono impegnate nella messa in sicurezza dell’area e nelle successive operazioni di bonifica. Sul posto è presente anche personale di ARPA per il monitoraggio ambientale.

Al momento non si segnalano feriti, né si registrano ripercussioni sulla viabilità.

———————————————-

Incidente stradale ad Appiano Gentile – Ore 9:30 circa

Alle ore 9:30 circa, le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute ad Appiano Gentile, all’incrocio tra via Salvo D’Acquisto e via Piave, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, una delle quali si è ribaltata.

All’arrivo dei soccorsi, tutti gli occupanti erano già all’esterno dei veicoli.

Sul posto sono intervenuti:

• Personale sanitario del 118

• I Carabinieri di Appiano Gentile

• Il carro fiamma dei Vigili del Fuoco di Appiano Gentile

• L’APS (AutoPompaSerbatoio) del distaccamento di Cantù

L’intervento è proseguito per la messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti.

——————————-

Alle ore 22:40 circa, le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Como, Lomazzo e Appiano sono intervenute presso l’area di parcheggio dell’Autogrill di Cadorago, lungo l’autostrada A9 in direzione sud, per un incendio che ha coinvolto un’autovettura.

Le fiamme, sviluppatesi nel veicolo parcheggiato, hanno causato danni anche a una seconda vettura adiacente. L’intervento tempestivo delle squadre ha permesso di contenere e spegnere l’incendio, evitando ulteriori conseguenze.

Non si segnalano feriti.