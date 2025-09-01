Alla Mostra del cinema di Venezia il cortometraggio “In re minore” prodotto dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Sarà presentato il 3 settembre in anteprima alla 82° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, nel programma Venice Production Bridge, il cortometraggio “In re minore” prodotto dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile.

Il film, scritto e diretto da Antonio Maria Castaldo e Gianluca Grazini, vigili del fuoco, porta nel cuore ferito dell’Aquila nei giorni successivi al terremoto del 2009, seguendo Alberto, un vigile del fuoco che, scavando tra le macerie, si trova a fare i conti non solo con la distruzione ma con il suo dolore intimo e profondo.

Una storia di silenzi e di memorie, di mani che scavano e di vite in bilico, in cui il lavoro instancabile dei vigili del fuoco diventa simbolo di umanità e speranza.

All’evento presso l’Hotel Excelsior al Lido, saranno presenti i sottosegretari al ministero dell’Interno Emanuele Prisco e al ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Eros Mannino.

Interverranno Bruno Vespa, Gianni Letta e il presidente dell’Abruzzo Marco Marsilio.