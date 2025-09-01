Assalto fallito a un portavalori sulla 387: auto incendiate, banditi in fuga

Spread the love

Tentato assalto a un portavalori questa mattina lungo la strada statale 387, nella zona di Sant’Andrea Frius.

Il colpo è fallito grazie alla prontezza dell’autista del mezzo blindato e alla segnalazione immediata di alcuni automobilisti.

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, quattro individui incappucciati e armati di fucili hanno piazzato alcune auto di traverso sulla carreggiata, incendiandole per bloccare il passaggio.

L’autista del portavalori, resosi conto della trappola, è riuscito a compiere una manovra repentina e a mettersi in salvo, eludendo così l’assalto.

Contemporaneamente, alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme.

I malviventi, colti di sorpresa e consapevoli di essere stati scoperti, hanno abbandonato il piano e si sono dati alla fuga.

Sul posto, dove sono rimaste soltanto le auto in fiamme, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Dolianova e del Nucleo investigativo di Cagliari.

L’area è stata messa in sicurezza e sono stati avviati i rilievi per ricostruire nei dettagli la dinamica dei fatti.

Sono in corso le ricerche per rintracciare i responsabili con l’attivazione del piano prefettizio anticrimine e dei posti di blocco lungo le principali arterie stradali del territorio.

