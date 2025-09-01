Bloccato su uno scoglio insieme al suo cane dopo un malore in acqua: ritrovato grazie ai droni

Spread the love

Un uomo di 51 anni è stato tratto in salvo in piena notte dopo essere rimasto bloccato su una scogliera tra Bonassola e Framura. Si era tuffato nel pomeriggio insieme al proprio cane, ma mentre nuotava aveva avvertito un malore che gli aveva suggerito di cercare rifugio su uno scoglio. Con il calare della sera tuttavia non era più riuscito a riguadagnare la spiaggia a nuoto. Cosa peggiore: non aveva con sé alcuno strumento per chiedere aiuto, non avendo ovviamente il cellulare.

E’ stata la sua compagna a chiamare i soccorsi, non vedendolo rincasare. Sulle sue tracce, in piena notte, si sono messi Soccorso alpino e speleologico della Liguria e Vigili del fuoco. La zona dove si immaginava si potesse trovare l’uomo è stata setacciata con i droni. Sono stati quelli del Soccorso alpino a individuarlo sulla scogliera.

In attesa dei soccorsi, in sinergia con i Vigili del fuoco, l’uomo è rimasto sempre illuminato dai fari dei droni. Nel frattempo dall’alto una squadra di tecnici del Soccorso alpino ha raggiunto l’uomo e verificato le buone condizioni di salute, mentre i Vigili del fuoco hanno provveduto al suo recupero via mare con un gommone. È stato trasportato a Levanto per accertamenti, ma ha rifiutato il ricovero. L’intervento si è concluso intorno alle 5.

