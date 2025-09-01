Camion carico di soia si rovescia sulla regionale, autista intrappolato nell’abitacolo

Spread the love

Un camion è uscito di strada poco prima delle 11 sulla Regionale 10 tra Nogara e Sanguinetto all’altezza dell’incrocio con via Tavanara.

Il mezzo carico di soia si è letteralmente rovesciato a ruote all’aria intrappolando il conducente nell’abitacolo.

Sul posto sono giunti l’ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco di Legnago che hanno provveduto ad estrarre il camionista che ha riportato solo alcune contusioni. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla Polizia Locale. Il traffico non ha subito particolari disagi.

