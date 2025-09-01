lunedì, Settembre 1, 2025
Cimone, una giovane cerva cade in una botola: salvata dai vigili del fuoco volontari

CIMONE. Caduta in una botola nella notte tra sabato 30 agosto e oggi, una giovane cerva è stata salvata dai vigili del fuoco volontari di Cimone. L’allarme è stato dato da un agricoltore che si è accorto della botola scoperta e, avvicinandosi, ha visto l’animale in difficoltà.

Per recuperarla sono intervenuti quattro pompieri: l’animale è stato imbragato con due corde e sollevato fino a bordo strada, poi rilasciato ai margini del bosco. Nonostante la caduta, la cerva non ha riportato ferite.

https://www.ladige.it/territori/trento/2025/08/31/cimone-cerva-cade-in-una-botola-salvata-dai-vigili-del-fuoco-volontari-1.4161901

