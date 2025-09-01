lunedì, Settembre 1, 2025
Ultimo:
cronaca

Furgone abbatte la recinzione di una casa e piomba nella resede privata

Il Faro
AREZZO – Furgone esce di strada e abbatte un muretto di recinzione di un’abitazione privata finendo la sua corsa su un garage.

È successo intorno alle 23,30 della scorsa notte (31 agosto) a Indicatore, nel comune di Arezzo. Danneggiati oltre al muretto e alla recinzione, anche arredi da esterno e un gazebo in legno.

Sul posto personale del 118 che ha preso in carico gli occupanti del veicolo usciti in autonomia e la polizia per i rilievi. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza dei luoghi e dell’automezzo, per la perdita di liquidi e fumo dal vano motore.

CORRIERE TOSCANO

