Incidente domestico a Condove: due uomini travolti da una catasta di legna in un rustico, trasportati in ospedale

Due uomini sono finiti in ospedale, uno al Cto di Torino e l’altro in quello di Susa, nel pomeriggio di ieri, domenica 31 agosto 2025, dopo essere stati travolti da una catasta di legna mentre facevano alcuni lavori in un rustico di loro proprietà in borgata Reno Inferiore, sulle alture di Condove. Il primo, lievemente più grave ma comunque non in pericolo, è stato caricato sull’elisoccorso del servizio regionale di Azienda Zero, mentre l’altro ha viaggiato a bordo di un’ambulanza del 118. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco con i distaccamenti di Borgone Susa, Condove e Susa e con l’elicottero Drago del reparto volo del comando provinciale. I rilievi sono a cura dei carabinieri della stazione cittadina. Non ci sono dubbi sull’incidente domestico.