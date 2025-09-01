lunedì, Settembre 1, 2025
Incidente stradale sulla Ss 16 a Vasto, un morto e tre feriti

Il Faro
(ANSA) – VASTO, 31 AGO – Tragico incidente stradale nella mattinata di ieri a Vasto (Chieti) lungo la Ss 16 in cui è deceduto un uomo mentre tre persone sono rimaste ferite. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbero scontrate due moto e un’auto Fiat Panda.

Sul posto sanitari del 118 con alcune ambulanze ed elisoccorso e forze dell’ordine. Si sta ricostruendo l’accaduto. Il tratto dove è avvenuto l’incidente è stato chiuso per permettere il lavoro dei soccorritori. La persona deceduta era a bordo di una delle due moto. (ANSA).

