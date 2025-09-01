Lecce, incendio nell’azienda La Ferrosa: fumo visibile a chilometri, cittadini invitati a chiudere finestre

Spread the love

Un imponente incendio è divampato nella mattinata di lunedì a Lecce, nell’area industriale di Borgo Pace, coinvolgendo l’azienda “La Ferrosa”, specializzata nella raccolta, nel recupero e nella lavorazione di rottami ferrosi e metallici. Le fiamme, sviluppatesi intorno alle 9 all’interno del sito situato in via Vecchia Surbo, hanno sprigionato in pochi minuti una densa colonna di fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza e percepita per l’odore acre che ha invaso diverse zone della città.

Sul posto sono accorse numerose squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecce, supportate da autobotti e da una squadra del distaccamento di Veglie. Le operazioni di spegnimento si presentano complesse a causa della natura dei materiali presenti all’interno dell’impianto, facilmente infiammabili e capaci di alimentare rapidamente le fiamme. I pompieri stanno lavorando senza sosta per circoscrivere il rogo ed evitare che si estenda ulteriormente.

La Polizia Locale ha cinturato l’area interessata, interdicendo il traffico e impedendo l’accesso a curiosi e residenti per garantire la sicurezza dei cittadini e permettere ai soccorritori di operare senza intralci. La presenza del fumo, sempre più denso e scuro, ha inoltre reso necessaria l’attivazione dell’Arpa Puglia, incaricata di effettuare campionamenti dell’aria per valutare l’eventuale presenza di sostanze nocive disperse nell’atmosfera.

