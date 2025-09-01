lunedì, Settembre 1, 2025
Nube scura visibile dal raccordo: intervento dei vigili del fuoco a Castellammare

Nel primo pomeriggio di oggi una densa colonna di fumo nero si è alzata da Castellammare di Stabia, in particolare dalla zona di Varano. La nube è risultata ben visibile anche dal raccordo autostradale, suscitando preoccupazione tra automobilisti e residenti che hanno segnalato l’accaduto alle autorità competenti.

Secondo le informazioni raccolte, l’area interessata dalle fiamme potrebbe corrispondere a una discarica abusiva. Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite e al momento non si hanno notizie di persone coinvolte o ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Le squadre stanno lavorando per circoscrivere il rogo ed evitare che il fumo si propaghi ulteriormente verso le aree abitate. Le autorità locali seguono da vicino l’evoluzione della situazione.

