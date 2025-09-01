Precipita con il parapendio e muore a 36 anni

Spread the love

FIRENZUOLA – Un volo che doveva essere un momento di svago si è trasformato in tragedia.

Nel primo pomeriggio di ieri (31 agosto), intorno alle 14.25, i viigili del fuoco del comando di Firenze – con il distaccamento di Barberino del Mugello – e quelli del distaccamento di Monghidoro del comando di Bologna sono intervenuti in località Monte Carpinaccio, nel comune di Firenzuola, per prestare soccorso a un uomo rimasto vittima di un grave incidente durante un’attività di parapendio

Secondo le prime ricostruzioni, il 36enne avrebbe perso il controllo della vela precipitando al suolo in una zona impervia. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto si sono mobilitate due squadre deivVigili del fuoco insieme al personale sanitario del 118, arrivato sia con squadre di terra sia con l’elisoccorso.

Nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa della difficoltà di raggiungere l’area dell’impatto, resa accessibile grazie al lavoro congiunto dei pompieri e dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La comunità locale è sotto choc per la tragedia, avvenuta in una zona molto frequentata da appassionati di parapendio e sport all’aria aperta.

CORRIERE TOSCANO