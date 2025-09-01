Roma, incendio in un appartamento al Pigneto: i vigili del fuoco salvano gatto e tartaruga

Spread the love

Un incendio è scoppiato nella notte all’interno di un appartamento al secondo e ultimo piano di una palazzina in via Fanfulla da Lodi, in zona Pigneto a Roma.

Intorno all’una e trenta le fiamme sono divampate per cause ancora da stabilire. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco: nessuna persona è rimasta coinvolta, ma durante le operazioni di spegnimento i soccorritori hanno salvato un gatto e una tartaruga. Un secondo gatto, invece, è stato trovato morto all’interno di una delle stanze.

