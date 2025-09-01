VIDEO – Cagliari, incendio nell’ex mobilificio Cao: fumo visibile da tutta la città

Spread the love

Un vasto incendio è divampato oggi a Cagliari, in via San Rocco, all’interno dell’ex mobilificio Cao, nella zona sopra via Bacaredda. Le fiamme hanno rapidamente avvolto lo stabile, generando una densa colonna di fumo nero visibile da diversi quartieri della città.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, insieme alla polizia locale che ha transennato la zona per consentire i soccorsi. Al momento non si conoscono le cause del rogo né si segnalano feriti.

Cagliari, incendio nell’ex mobilificio Cao: fumo visibile da tutta la città