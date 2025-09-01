VIDEO – Incendio in azienda che produce prodotti chimici

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

OPPEANO (VR) -Dalle 20:30 circa di domenica 31 agosto, i Vigili del fuoco stanno operando a Oppeano (VR), in via Crear sulla SP51, per un vasto incendio che sta coinvolgendo il capannone di un’azienda che tratta prodotti chimici per l’agricoltura. La struttura è completamente avvolta dalle fiamme. Nessuna persona risulta coinvolta.

Sul posto 30 Vigili del fuoco provenienti da Verona, Legnago e Caldiero per contenere il rogo ed evitarne la propagazione. Inviati anche un mezzo aeroportuale e l’autobotte chilolitrica dalla centrale. Rinforzi con squadre da Vicenza e da Rovigo con una seconda autobotte chilolotrica.

Fiamme sotto controllo.

Sul posto l’Arpav per i rilievi ambientali.

Prosegue il lavoro delle squadre dei Vigili del fuoco per il completo spegnimento del rogo che dalla prima serata di oggi sta coinvolgendo l’azienda Geofin, a Oppeano, nel veronese.

Si precisa che lo stabilimento non è classificato come stabilimento a rischio di incidente rilevante (RIR).

La presenza, nella fase iniziale, di fiamme di rilevante entità induce a ritenere che siano stati coinvolti solventi o comunque prodotti intermedi infiammabili/combustibili. Valutazioni più complete saranno svolte a cura di ARPAV.

Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco.

La Procura della Repubblica ha disposto il sequestro probatorio dell’area.