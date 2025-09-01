VIDEO – Recuperata l’autovettura inabissatasi sabato scorso nel fiume Po

Spread the love

01/09/2025 – Cremona – Nel pomeriggio di oggi i sommozzatori dei Vigili del Fuoco del nucleo regionale Lombardia hanno recuperato l’autovettura inabissatasi sabato scorso nel fiume Po, in via Lungo Po Europa a Cremona.

All’interno del veicolo è stato confermato il rinvenimento di un corpo.

Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa dell’elevata portata idrica del fiume e delle condizioni del fondale.

Da terra hanno operato le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona, mentre in acqua i sommozzatori sono stati supportati dagli specialisti del soccorso acquatico.

La salma è stata recuperata e messa a disposizione delle autorità competenti per i dovuti accertamenti.